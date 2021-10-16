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Общество / Здоровье

Губернатор опроверг слухи о нехватке кислорода в псковской инфекционке

16 октября 2021 года, 12:13

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опроверг слухи о нехватке кислорода для пациентов Псковской областной инфекционной больницы в своем еженедельном обращении к жителям региона в Instagram.

По словам главы региона, аналогичные сообщения появляются каждый раз, когда область подходит к пику распространения инфекции.

«Ситуация действительно непростая, но в инфекционке достаточно всего – и кислорода, и лекарств», – заверил Михаил Ведерников.

Губернатор сообщил, что эпидемиологическая ситуация в Псковской области все еще остается крайне напряжённой.

«Каждые сутки фиксируется порядка 250 новых случаев заболевания. В общей сложности на амбулаторном и стационарном лечении находятся почти 5 тыс. человек», – отметил глава региона.

Как рассказал Ведерников, показатели могли бы быть хуже, если бы не своевременно принятые меры.

«В конце прошлого месяца рост заболеваемости был выше 30%. Сейчас он составляет 20%, то есть мы ещё растём, но уже с меньшей скоростью», – подчеркнул губернатор.

Нагрузка на систему здравоохранения, по словам главы региона, продолжает оставаться очень высокой. В связи с этим коечный фонд увеличат до 1 тыс. 35 коек.  

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Комментарии

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Бабулечка
17:16 16.10.2021

Не всем пациентам больницы требуется кислород и ивл Медицинские светила объясняют, что для некоторых больных это опасно,насышение кислородом,а тем более трубки ивл,когда человеку необходиио откашлять слизь,а у него нет возможности. Не у всех больных ковидом поражаются лёгкие, часто поражается при ковиде мозг,лопаются капилляры.Почему то много людей умирает в новых ковидариях. Д.М.Н.,профессор П.Воробьёв в Москве лечит без двухсотых,не возовской схемой лечения.

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