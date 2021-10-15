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Общество

Почетную грамоту вручил Сергею Аржаникову губернатор Псковской области

15 октября 2021 года, 13:50

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил Почетную грамоту Сергею Аржаникову. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Почетную грамоту вручил Сергею Аржаникову губернатор Псковской области

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и председателя регионального комитета по труду и занятости Сергея Аржаникова, покидающего свой пост в связи с достижением выслуги лет на государственной службе, состоялась 15 октября.

В ходе встречи глава региона поблагодарил руководителя профильного комитета за огромный вклад в развитие сферы труда и занятости населения Псковской области. Сергей Аржаников возглавлял комитет на протяжении более 20 лет.

«Надеюсь, вы останетесь добрым и мудрым наставником для нового поколения сотрудников Комитета. Эта сфера крайне важная для наших граждан. Она может быть не всегда на виду, но от вашего профессионализма в этом направлении очень многое зависит», – подчеркнул губернатор региона.

Михаил Ведерников также вручил Сергею Аржаникову Почетную грамоту Губернатора за личный вклад в реализацию государственной социальной политики на территории региона и многолетний добросовестный труд. Председатель комитета, в свою очередь, поблагодарил главу региона за оказанное доверии возглавлять данное региональное направление.

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