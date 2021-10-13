Назначен новый руководитель Псковпассажиравтотранса

В ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» сменился руководитель. Исполняющим обязанности директора 13 октября назначен Юрий Михайлов, сообщили «Псковской правде» в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Ранее предприятием руководил Владимир Ревазов. Он покинул пост по состоянию здоровья.

Новый директор Псковпассажиравтотранса будет определён по итогам конкурса, отметили в комитете.

Юрий Юрьевич Михайлов родился в 1970 году в Новгороде. В Псков его семья переехала в 1971 году. По направлению от Псковского автопарка прошёл обучение в Новгородском государственном политехническом институте. Там он окончил автомобильный факультет по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство».

После вуза служил в армии. В 1993 году пришёл на работу в Псковский автобусный парк. Здесь он трудился до 2021 года в разных должностях: от механика до начальника городской автоколонны.

В 1998 году прошёл повышение квалификации по президентской программе «Управленческие кадры России».

С 2001-го по 2003 год работал в Центре стандартизации и метрологии, где занимался сертификацией услуг в пассажирском транспорте, а также являлся экспертом по оценке имущества бизнеса.

С 2003 года по 2015 год трудился на станции технического обслуживания одного из автомобильных дилеров, последние четыре года был руководителем СТО.