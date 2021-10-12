Разыскивается 32-летний пскович

С 8 октября 2021 года местоположение мужчины, проживающего в деревне Дуброво, г.п. Идрица, Себежского района, неизвестно.

Светозар Светличный ростом 178 см и худощавое телосложение. У мужчины голубые глаза и светло-русые волосы. Он был одет предположительно в бирюзовую куртку, светло-зеленые штаны и черные ботинки. Возможно с собой имеет темно-синий велосипед.

Любую информацию можно сообщить по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по телефону 112.