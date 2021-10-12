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Общество

Разыскивается 32-летний пскович

12 октября 2021 года, 17:34

Разыскивается 32-летний Светличный Светозар Станиславович, сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт» Псковской области.

Разыскивается 32-летний пскович
Фото из группы "Лиза Алерт" Псковской области

С 8 октября 2021 года местоположение мужчины, проживающего в деревне Дуброво, г.п. Идрица, Себежского района, неизвестно.

Светозар Светличный ростом 178 см и худощавое телосложение. У мужчины голубые глаза и светло-русые волосы. Он был одет предположительно в бирюзовую куртку, светло-зеленые штаны и черные ботинки. Возможно с собой имеет темно-синий велосипед.

Любую информацию можно сообщить по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по телефону 112.

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