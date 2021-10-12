Северное сияние запечатлели в Новоржевском районе

«Поймали северное сияние в урочище Лосковском Новоржевского района Псковской области. Находящая облачность не дала полноценно поснимать и насладиться красотами тёмного неба. Место интересное, надеюсь еще вернемся туда», – отметил Сергей Попов.

Ранее Петр Митрофанов также поделился фотоснимком северного сияния, запечатленного на ночном небе над деревней Черняковицы в Псковском районе. Также астроном-любитель поделился фотографией заснятой кометы Чурюмова-Герасименко.