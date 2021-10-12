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Общество

Северное сияние запечатлели в Новоржевском районе

12 октября 2021 года, 09:45

В небе над Новоржевским районом Псковской области засняли северное сияние. Фотографиями явления поделился Сергей Попов в сообществе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Северное сияние запечатлели в Новоржевском районе
Северное сияние в Новоржевском районе
Фото: Сергей Попов
Северное сияние запечатлели в Новоржевском районе
Северное сияние в Новоржевском районе
Фото: Сергей Попов
Северное сияние запечатлели в Новоржевском районе
Северное сияние в Новоржевском районе
Фото: Сергей Попов

«Поймали северное сияние в урочище Лосковском Новоржевского района Псковской области. Находящая облачность не дала полноценно поснимать и насладиться красотами тёмного неба. Место интересное, надеюсь еще вернемся туда», – отметил Сергей Попов.

Ранее Петр Митрофанов также поделился фотоснимком северного сияния, запечатленного на ночном небе над деревней Черняковицы в Псковском районе. Также астроном-любитель поделился фотографией заснятой кометы Чурюмова-Герасименко.

Северное сияние запечатлели в Новоржевском районе
Северное сияние в небе над деревней Черняковицы
Фото: Петр Митрофанов
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