Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В небе над Псковской областью засняли комету

12 октября 2021 года, 09:30

Комету Чурюмова-Герасименко засняли 11 октября в небе над Псковской областью. Об этом сообщил Петр Митрофанов в сообществе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

В небе над Псковской областью засняли комету
Комета Чурюмова-Герасименко (67/P). 11.10.2021
Фото: Петр Митрофанов

Комета 67/P, или же комета Чурюмова-Герасименко, была изучена учеными с помощью спускаемого аппарата «Филы». Характеристики ее ядра в настоящий момент уточнятся по результатам экспедиции космического аппарата «Розетта».

«Ядро имеет неправильную форму, и в первом приближении может быть описано как состоящее из двух скреплённых между собою частей. Размеры этих фрагментов оцениваются как 4,1×3,2×1,3 км (бо́льшая часть) и 2,5×2,5×2,0 км (меньшая часть), объём – в 25 км³», – отмечает пскович Петр Митрофанов.

По его словам, подобная форма ядра связана непосредственно с происхождением космического объекта – в ходе слияния двух других небесных тел. «Части кометы образовались по отдельности, после чего столкнулись между собой», – подчеркнул астроном.

На данный момент комету Чурюмова-Герасименко можно наблюдать на загородном небе в телескопы средней силы. Она находится в созвездии Тельца. Ее блеск чуть слабее 10-ти звездной величины.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Губернатор наградил спасших упавшую с моста девочку псковичей
Назначили нового главного врача Псковской областной психбольницы
Псковским работодателям рассказали, как получить субсидию за трудоустройство безработных
Россельхозбанк создаёт условия для ускорения цифровизации АПК
15 и 16 октября в Пскове пройдет международный фольклорный фестиваль «Золотые родники»
Зоотакси начнет работать в Пскове с 14 октября
Небесное сердце запечатлел псковский астроном-любитель
Заболеваемость ОРВИ и коронавирусом снизилась у школьников в Псковской области
Георгий Пономарев: Когда становится тяжело, тренировка только начинается

Комментарии

Авторизация
No comments
Вкусно или красиво?

Общество / Здоровье
6 октября 16:47

Вкусно или красиво?
Псковская областная инфекционная больница: год первый (ИНФОГРАФИКА)

Общество / Здоровье
5 октября 17:10

Псковская областная инфекционная больница: год первый (ИНФОГРАФИКА)
Она скажет «Поехали!»

Общество
5 октября 09:18

Она скажет «Поехали!»

Псковичка Юлия Пересильд отправится в космос для съемок в кино