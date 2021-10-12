В небе над Псковской областью засняли комету

Комету Чурюмова-Герасименко засняли 11 октября в небе над Псковской областью. Об этом сообщил Петр Митрофанов в сообществе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Комета 67/P, или же комета Чурюмова-Герасименко, была изучена учеными с помощью спускаемого аппарата «Филы». Характеристики ее ядра в настоящий момент уточнятся по результатам экспедиции космического аппарата «Розетта».

«Ядро имеет неправильную форму, и в первом приближении может быть описано как состоящее из двух скреплённых между собою частей. Размеры этих фрагментов оцениваются как 4,1×3,2×1,3 км (бо́льшая часть) и 2,5×2,5×2,0 км (меньшая часть), объём – в 25 км³», – отмечает пскович Петр Митрофанов.

По его словам, подобная форма ядра связана непосредственно с происхождением космического объекта – в ходе слияния двух других небесных тел. «Части кометы образовались по отдельности, после чего столкнулись между собой», – подчеркнул астроном.

На данный момент комету Чурюмова-Герасименко можно наблюдать на загородном небе в телескопы средней силы. Она находится в созвездии Тельца. Ее блеск чуть слабее 10-ти звездной величины.