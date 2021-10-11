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Общество

«Псковская правда» по итогам недели вошла в список самых цитируемых СМИ региона

11 октября 2021 года, 14:11

По итогам минувшей недели, с 4 по 11 октября, интернет-газета «Псковская правда» вошла в число самых цитируемых СМИ Псковской области. По данным сервиса «Медиалогия», за неделю публикации «Псковской правды» были процитированы 20 раз.

Так, самыми популярными среди псковских и федеральных СМИ стали новости издания «Михаил Ведерников проверил ход реконструкции улицы Поземского в Пскове», «Почти шесть тысяч псковичей ревакцинировались от коронавируса», «До +13 градусов прогреется воздух в Псковской области 9 октября», «У Псково-Изборского музея-заповедника сменился директор» и «Петербуржцы скупают автомобили в Пскове».

«Псковская правда» по итогам недели вошла в список самых цитируемых СМИ региона

Первое место по количеству цитат занял портал Псковское агентства информации. «Известия», ИА Regnum, Общественная служба новостей, News-Life, Russia24 использовали сообщения ПАИ 1  тыс. 180 раз за неделю. В то время, как показатель ближайшего конкурента равен 446.

В ТОП-5 самых цитируемых также попали великолукский новостной портал (155 цитат), областное телевидение (118 цитат) и «АиФ-Псков» (101 цитата).  

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