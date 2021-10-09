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Общество

В Псковской области установили информационные стенды для туристов

9 октября 2021 года, 18:35

Информационные стенды для туристов, оснащенные QR-кодом, установили в Псковском районе и исторической части Пскова. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

В Псковской области установили информационные стенды для туристов

Фото: Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова

С информацией о регионе каждый желающий может ознакомиться на стендах, расположенных:

1. На улице Пушкина, напротив Псковского академического театра.

2. В Детском парке, у памятника святой равноапостольной княгине Ольге.

3. Рядом со смотровой площадкой у реки Псковы со стороны Кремля.

4. Рядом со смотровой площадкой у реки Псковы со стороны Золотой набережной.

5. На горе Соколихе, на подъёме к памятнику дружине Александра Невского.

Для того, чтобы узнать всю необходимую информацию о достопримечательностях, уникальных местах и интересных событиях региона, всем туристам и жителям региона необходимо навести камеру своего смартфона на специальный QR-код, расположенный на информационном стенде. Все материалы размещены на туристическом портале Псковской области.

«Проект реализуется в Пскове впервые, и в дальнейшем мы планируем его расширять. Сейчас идет разработка анимированных роликов об истории нашего города, которые в скором времени появятся на информационных стендах. Озвучивать их будут известные актёры!» – подчеркнул Михаил Ведерников.

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