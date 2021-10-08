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Общество

Набережные рек Великой и Псковы отремонтируют в Пскове

8 октября 2021 года, 13:14

В городе Пскове проведут ремонтные работы на набережных Великой и Псковы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города.

Набережные рек Великой и Псковы отремонтируют в Пскове

Фото: Дарья Хваткова

Подрядчиком стала организация ООО «Приоритет». Работы должны быть выполнены до 20 декабря 2021 года.

Рабочие отремонтируют облицовку площадок и ступеней лестниц, дорожки из гранитной крошки, устройство подпорной стены на набережной реки Великой, а также брусчатку, колодцев и лестницы за «Фрегатом». Подрядная организация заменит сидения скамеек амфитеатра, водоотводные лотки и покрытие детской площадки.

По контракту, рабочие отремонтируют пешеходные дорожки между Власьевской и Плоской башнями вдоль стены, облицуют ступени и площадки спуска около Власьевской башни, ступени лестницы на ул. Профсоюзной и ступени со стороны винтовой лестницы моста.

В Финском парке отремонтируют лестницы, организуют тротуар из брусчатки, покрасят металлические перила и заменят тактильную плитку.

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