Набережные рек Великой и Псковы отремонтируют в Пскове

В городе Пскове проведут ремонтные работы на набережных Великой и Псковы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города.

Подрядчиком стала организация ООО «Приоритет». Работы должны быть выполнены до 20 декабря 2021 года.

Рабочие отремонтируют облицовку площадок и ступеней лестниц, дорожки из гранитной крошки, устройство подпорной стены на набережной реки Великой, а также брусчатку, колодцев и лестницы за «Фрегатом». Подрядная организация заменит сидения скамеек амфитеатра, водоотводные лотки и покрытие детской площадки.

По контракту, рабочие отремонтируют пешеходные дорожки между Власьевской и Плоской башнями вдоль стены, облицуют ступени и площадки спуска около Власьевской башни, ступени лестницы на ул. Профсоюзной и ступени со стороны винтовой лестницы моста.

В Финском парке отремонтируют лестницы, организуют тротуар из брусчатки, покрасят металлические перила и заменят тактильную плитку.