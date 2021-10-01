Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковский «Газпром» готов к работе в осенне-зимний период

1 октября 2021 года, 18:43

АО «Газпром газораспределение Псков» завершило подготовку к работе в осенне-зимний период 2021-2022 года газового хозяйства региона. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе предприятия. 

Псковский «Газпром» готов к работе в осенне-зимний период

Проведённый комплекс работ обеспечит надежное и безопасное газоснабжение в сезон максимальных нагрузок на газовую сеть.

Период подготовки к отопительному периоду сопровождался проведением приборного обследования на герметичность и сплошность изоляции более 110,5 км подземных газопроводов. В процессе работ специалисты обследовали три подводных перехода, заменили восемь отключающих устройств, отремонтировали 131 пункт редуцирования газа и технически обслужили 1655 единиц запорной арматуры распределительных газопроводов.

Для защиты стальных газопроводов от коррозии рабочие отремонтировали три станций катодной защиты и покрасили более 9 км газопроводов. Спецавтотранспорт также подготовили к работе в осенне-зимний сезон.

Работники предприятия усилили информационно-разъяснительную работу среди населения о необходимости соблюдения правил безопасного использования газа в быту, недопустимости самовольного подключения к газовым сетям и своевременного заключения договоров на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

Заместитель исполнительного директора, главный инженер АО «Газпром газораспределение Псков» Ирина Александрова напомнила псковичам об ответственности, которая возлагается на потребителя при использовании газовых приборов.

«Наличие договора, допуск сотрудников для технического обслуживания является обязательным условием для осуществления поставки газа абоненту и значительно снижает риски угрозы здоровью и жизни людей, связанные с возможной технической неисправностью газового оборудования», – отметила она.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Усиленные ограничения из-за ковида обсудили в новом выпуске «Псковского телеграма»
Мемориал неизвестному солдату на площади Победы в Пскове отремонтируют
Видеоарт о Псковской области «Лукоморье» победил на фестивале в Сербии
Вакцинация от коронавируса и гриппа организована на четырёх площадках в Великих Луках
Наталья Горбачева: Псковская область своевременно переходит на дистанционное обучение
Ассоциация профсоюзов Северо-Запада провела заседание в Пскове
42 псковича примут участие в проекте фонда Оксаны Федоровой «Моя Россия: музыкальное путешествие»
Положительную оценку дала Оксана Фёдорова проекту «Псковские храмы в ЮНЕСКО»
Перепись населения пройдет в цифровом формате

Комментарии

Авторизация
No comments
Лучшее — детям?

Общество / Образование
1 октября 15:30

Лучшее — детям?

В Пскове вновь обсуждают качество платных услуг для дошкольников
Без паники!

Общество / Здоровье
1 октября 10:58

Без паники!
Марафон доброты

Общество
28 сентября 11:00

Марафон доброты

Жители Пскова поделились продуктами с нуждающимися семьями