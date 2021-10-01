Псковский «Газпром» готов к работе в осенне-зимний период

АО «Газпром газораспределение Псков» завершило подготовку к работе в осенне-зимний период 2021-2022 года газового хозяйства региона. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе предприятия.

Проведённый комплекс работ обеспечит надежное и безопасное газоснабжение в сезон максимальных нагрузок на газовую сеть.

Период подготовки к отопительному периоду сопровождался проведением приборного обследования на герметичность и сплошность изоляции более 110,5 км подземных газопроводов. В процессе работ специалисты обследовали три подводных перехода, заменили восемь отключающих устройств, отремонтировали 131 пункт редуцирования газа и технически обслужили 1655 единиц запорной арматуры распределительных газопроводов.

Для защиты стальных газопроводов от коррозии рабочие отремонтировали три станций катодной защиты и покрасили более 9 км газопроводов. Спецавтотранспорт также подготовили к работе в осенне-зимний сезон.

Работники предприятия усилили информационно-разъяснительную работу среди населения о необходимости соблюдения правил безопасного использования газа в быту, недопустимости самовольного подключения к газовым сетям и своевременного заключения договоров на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

Заместитель исполнительного директора, главный инженер АО «Газпром газораспределение Псков» Ирина Александрова напомнила псковичам об ответственности, которая возлагается на потребителя при использовании газовых приборов.

«Наличие договора, допуск сотрудников для технического обслуживания является обязательным условием для осуществления поставки газа абоненту и значительно снижает риски угрозы здоровью и жизни людей, связанные с возможной технической неисправностью газового оборудования», – отметила она.