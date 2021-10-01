Новые противоковидные меры не отразятся на работе детсадов Псковской области

Детские сады Псковской области на следующей неделе продолжат работу в прежнем режиме. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в еженедельном обращении в своем Instagram-аккаунте.

Дистанционное обучение с 4 по 11 октября вводится в школах и колледжах 14-ти муниципальных образований с наиболее высокой заболеваемостью коронавирусом. В их число вошли: Псков, Великие Луки, Псковский и Великолукский районы, Струги Красные, Порхов, Остров, Дедовичи, Себеж, Усвяты, Бежаницы, Опочка, Новосокольники и Невель.

По словам Михаила Ведерникова, данные ограничения вводятся по причине того, что в Псковской области выявлен быстрый рост доли школьников в общерегиональной статистике заболеваемости коронавирусом. Этот показатель кратно превышает среднероссийский.

«Дети чаще всего болеют в лёгкой форме, но в силу своей социальной активности они быстро становятся переносчиками заболевания для своих друзей, родных и близких», – отметил глава региона.

На время дистанционного обучения в младших классах будут работать дежурные группы. Проездные билеты для школьников в упомянутых 14-ти муниципалитетах «будут заморожены» на время дистанта.