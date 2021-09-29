В центре Пскова снова появились незаконно установленные силомеры

В центре Пскова снова появились силомеры. Один из агрегатов был установлен в Детском парке.

Как сообщили «Псковской правде» в муниципальном предприятии «Парки и ярмарки города Пскова», силомер стоит на земле, которая находится в ведении администрации города. «Всё, что мы можем сделать со своей стороны, это замечание, но в любом случае собственника рядом с силомером нет», - отметили в муниципальном предприятии.

Там рассказали, что нынешняя установка силомеров в Детском парке уже не первая в этом году. В предыдущий раз агрегаты демонтировались по решению контрольного управления администрации Пскова.

В контрольном управлении изданию пояснили, что нарушение сначала должно быть зафиксировано, затем владельца незаконно установленных объектов должны вызвать для подписания документов. Решение же о наказании принимает административная комиссия.

Борьба с силомерами в Пскове ведётся с 2018 года, когда жители отправляли десятки жалоб. Тогда выяснилось, что агрегаты установлены без соответствующих на то разрешений. Силомеры были убраны с улиц города.