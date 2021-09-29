Риелтор прокомментировал рост спроса на псковскую недвижимость у петербуржцев

Спрос на недвижимость в Псковской области среди жителей Санкт-Петербурга за последние полтора года вырос в 1,8 раз. Данную статистику для «Псковской правды» прокомментировал генеральный директор ООО «Этажи – Псков» Роман Максименко.

По его словам, спрос на псковскую недвижимость был у петербуржцев в начале пандемии. На данный момент этой тенденции не наблюдается.

«Есть категория покупателей, у которых не хватает денег на петербургскую недвижимость и они видят приемлемые для себя цены в Псковской области», – отметил Роман Максименко.

В качестве примера он привел ситуацию с семьей из Москвы, собиравшейся покупать квартиру в Санкт-Петербурге с использованием военного сертификата, но отдавшей предпочтение жилью в Псковской области в связи с ее более низкой стоимостью.

Генеральный директор ООО «Этажи – Псков» также рассказал о трудовой миграции, начинающейся в регионе. В Псковской области все чаще недвижимость приобретают те, кто приезжает на работу. В некоторых случаях, по словам риелтора, часть стоимости жилья субсидируется работодателем. Кроме того, еще одной тенденцией эксперт назвал продажу дач в деревнях.

«Люди, которые имеют дачи в Псковской области, всё чаще продают их или меняют на дома в окрестностях Пскова», – подчеркнул Роман Максименко.

Он также сообщил, что на данный момент на псковском рынке недвижимости наблюдается сезонный подъем спрос. «В начале пандемии рынок недвижимости только рос, в начале этого года наблюдался спад, сейчас начался сезонный подъём», – отметил риелтор.

По словам Романа Максименко, рост спроса на псковскую недвижимость подогревает государственная программа, позволяющая получить ипотеку по низкой ставке. Так, один из банков уже предлагает ставку чуть более 5% годовых. Это, как отметил риелтор, находится в границах инфляции. В Пскове же на сегодняшний день не только мало предложений на первичном рынке недвижимости, но и строительство жилых домов проходит не во всех районах города.

«Допустим, я хочу купить квартиру в конкретном районе, а там ничего не строится», – отметил генеральный директор ООО «Этажи – Псков».

Кроме того, он обратил внимание на произошедший в результате подорожания материалов рост цент на недвижимость и затягивание сроков сдачи домов застройщиками.

«Нет предложений по первичному жилью, а от этого растут цены на вторичку», - подчеркнул Роман Максименко.