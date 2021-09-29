В Пскове налаживают производство плавающих вездеходов

Серийное производство плавающих вездеходов «Тактик» налаживают в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщил руководитель завода Денис Быченков.
Площадку для производства вездеходов развернули в одном из псковских технопарков.
«Интересовать вездеходами я начал около двух лет назад, занимался сбором информации, проходил обучение, проводили тесты, эксперименты», – подчеркнул Денис Быченков.
Первые образцы транспортного средства были разработаны в конструкторском бюро самого завода. На данный момент выпущены тестовые образцы легких плавающих вездеходов. Серийное производство, по словам руководителя завода, планируется наладить до конца 2021 года. В следующем году предприятие собирается выйти на мощность в одну тысячу машин.
«Думаю, что попадём в рынок, спрос на вездеходы есть», – отменил Денис Быченков.
Этот вид транспортного средства, по его словам, наиболее востребован у рыболовов, охотников и обслуживающих организаций.
«Первые вездеходы в нашей стране начали появляться лет восемь назад. В основном сейчас – это гаражное производство, не серийная техника низкого качества, ну и не красивая на вид», – подчеркнул руководитель завода.
Легкие плавательные вездеходы, произведенные в Пскове, по словам Дениса Быченкова, будут отличаться надежностью, высоким качеством и хорошим внешним видом. Также у них будут официальные документы, серийные номера и гарантия до двух лет.
Кроме того, руководитель предприятия рассказал, что вездеходы уверенно плавают, на маленькие модели устанавливаются колеса диаметром 1 метр 20 сантиметром, на большие – 1 метр 60 сантиметров. «Наши машины могут легко преодолевать любую местность. Они проходят и болота, и снег, даже деревья до 10 сантиметров в диаметре не являются преградой», – сообщил руководитель завода.
Также он отметил, что развитие и совершенствование модели продолжится в ближайший год, а параллельно будет идти разработка более тяжелых вездеходов.