В Пскове налаживают производство плавающих вездеходов

«Интересовать вездеходами я начал около двух лет назад, занимался сбором информации, проходил обучение, проводили тесты, эксперименты», – подчеркнул Денис Быченков.

Площадку для производства вездеходов развернули в одном из псковских технопарков.

Серийное производство плавающих вездеходов «Тактик» налаживают в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщил руководитель завода Денис Быченков.

Первые образцы транспортного средства были разработаны в конструкторском бюро самого завода. На данный момент выпущены тестовые образцы легких плавающих вездеходов. Серийное производство, по словам руководителя завода, планируется наладить до конца 2021 года. В следующем году предприятие собирается выйти на мощность в одну тысячу машин.

«Думаю, что попадём в рынок, спрос на вездеходы есть», – отменил Денис Быченков.

Этот вид транспортного средства, по его словам, наиболее востребован у рыболовов, охотников и обслуживающих организаций.

«Первые вездеходы в нашей стране начали появляться лет восемь назад. В основном сейчас – это гаражное производство, не серийная техника низкого качества, ну и не красивая на вид», – подчеркнул руководитель завода.