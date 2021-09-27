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Общество

Эксперимент по такс фри запустят в Псковской области

27 сентября 2021 года, 18:11

Эксперимент по такс фри будет действовать еще в пяти регионах, в том числе и в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и торговли РФ. В этот перечень также войдут Владимирская, Амурская, Иркутская области и Камчатский край.

Данное предложение по расширению регионов было выдвинуто, чтобы стимулировать покупательскую активность иностранных туристов.

Такс фри – проект по компенсации иностранным гражданам НДС при вывозе товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС. Минпромторг России разработал проект постановления Правительства РФ с изменениями в порядок оказания этой услуги.

Они предложили продлить эксперимент до 31 декабря 2022 года и расширить географию проекта, добавив в список мест, оказывающих услугу такс фри пять вышеперечисленных субъектов..

Пилотный проект такс фри работает в России с 2018 года, и уже можно сказать, что его продление положительно отразится на росте занятости в сфере розничной торговли и туристической индустрии, позволит увеличить предпринимательскую активность и производство товаров, востребованных у иностранных туристов, а также продолжит переход на качественно новый уровень развития торговли в целом.

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