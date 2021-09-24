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Политика

Завершена работа над себежским томом книги «Солдаты Победы»

24 сентября 2021 года, 17:38

24 сентября на заседании редакционной коллегии по изданию многотомной историко-документальной книги «Солдаты Победы» подвели итоги работы над подготовкой к печати седьмого тома, посвященного фронтовикам – уроженцам Себежского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковской области.

Секретарь редакционной коллегии Николай Никитенко сообщил, что в седьмой том вошли сведения о тысяче участников Великой Отечественной войны из Себежского района. Книга включила в себя 640 страницах. Читатели увидят более 650-ти фотографий участников военных событий 1941–1945 годов.

В том не вошли сведения о 6 сотнях себежских фронтовиков, в связи с неполными о них сведениями. Председатель мероприятия первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова подчеркнула необходимость продолжения сбора информации по ним. Полученные данные станут основой для нового издания об уроженцах Себежской земли.

Участники также обсудили вопросы организации работы областной и районных редколлегий и планы по подготовке следующего тома книги, посвященного участникам войны из Островского района.

Многотомник «Солдаты Победы» является продолжением историко-документальной хроники «Книга Памяти», в которую включены имена уроженцев Псковской области, вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны.

Первый и второй том рассказывают о 2 тыс. участниках войны, которые здравствовали на 1 апреля 2013 года. Третий том повествует об участках войны из Великих Лук, четвертый – из Невельского района, пятый – из Новосокольнического района, шестой – воинам из Дновского района.

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