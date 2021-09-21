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Общество

198 семей расселят из аварийного жилья в Пскове

21 сентября 2021 года, 18:38

Многоквартирный жилой дом построят в Пскове на пересечении улицы Юности и улицы Инженерной, сообщает RosTender.info.

198 семей расселят из аварийного жилья в Пскове

Фото Дарьи Хватковой

Многоквартирный дом возведут в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» и муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Пскова». В нём, согласно документации, будет размещено 198 квартир: 26 – однокомнатных, 97 – двухкомнатных, 34 – трехкомнатных и три четырехкомнатных, а также 38 квартир-студий.

Введение в эксплуатацию жилого дома состоится не позднее 1 декабря 2023 года.

На данный момент происходит сбор заявок на выполнение работ по проектированию и строительству объекта в открытом конкурсе. Подрядные организации могут подать заявку на участие до 13 октября. Начальная цена контракта – 329 млн рублей.

Финансирование производится из бюджета муниципального образования «Город Псков» на условиях софинансирования (средства бюджета Псковской области, местного бюджета и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства).

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