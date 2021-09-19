Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

С 20 сентября Изборская крепость будет работать по новому графику

19 сентября 2021 года, 14:06

По новому графику будет работать Изборская крепость с 20 сентября. Об этом в своей группе «ВКонтакте» сообщил Изборский музей заповедник.

С 20 сентября крепость будет открыта ежедневно с 09.00 до 18.00.

С 20 сентября Изборская крепость будет работать по новому графику

Фото Дарьи Хватковой

Как отметили в музее, режим работы ансамбля Изборской крепости изменился в связи с сокращением светового дня.

18 сентября было последней субботой, когда Изборская крепость работала до 20.00.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Игорь Иванов: У тех, кто проголосовал на выборах, есть моральное право спрашивать с власти
31 год со дня основания исполняется Федерации Независимых Профсоюзов России
Александр Нестерук: Выборы в Псковской области проходят при соблюдении всех санитарных мер защиты
37,85% составила явка по выборам депутатов Госдумы в Псковской области на 15 часов
Более 2800 человек ревакцинировались от коронавируса в Псковской области
Более 120 человек заболели коронавирусом в Псковской области
На Камчатке и Чукотке приступили к подсчету голосов
Явка по выборам депутатов Госдумы в Псковской области на 12 часов составила 32,5%
В Пскове отремонтировали два перекрестка

Комментарии

Авторизация
No comments
Наводить мосты

Общество
16 сентября 13:09

Наводить мосты

Перспективы сотрудничества России и Германии в сферах образования, науки и культуры обсуждают на международном форуме в ПсковГУ
«Добрый след»

Общество
14 сентября 16:16

«Добрый след»

Руководитель волонтерского лагеря в Самолве рассказала, как встретилась с президентом

Смотри в оба

Общество / Здоровье
13 сентября 14:17

Смотри в оба