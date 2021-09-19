С 20 сентября Изборская крепость будет работать по новому графику

По новому графику будет работать Изборская крепость с 20 сентября. Об этом в своей группе «ВКонтакте» сообщил Изборский музей заповедник.
С 20 сентября крепость будет открыта ежедневно с 09.00 до 18.00.
По новому графику будет работать Изборская крепость с 20 сентября. Об этом в своей группе «ВКонтакте» сообщил Изборский музей заповедник.
С 20 сентября крепость будет открыта ежедневно с 09.00 до 18.00.
Как отметили в музее, режим работы ансамбля Изборской крепости изменился в связи с сокращением светового дня.
18 сентября было последней субботой, когда Изборская крепость работала до 20.00.