Облизбирком проверит информацию о нарушении тайны голосования на одном из избирательных участков Пскова

Облизбирком проверит информацию о нарушении тайны голосования на избирательном участке № 42 в псковской школе № 10. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковские новости» со ссылкой на председателя Избирательной комиссии Псковской области Игоря Сопова.

В Сеть попали скриншоты с камеры наблюдения в спортзале школы, где сегодня проходит голосование. Сообщается, что на видео может быть видно, как именно голосуют избиратели.

Игорь Сопов пояснил, что на участке № 43 голосуют военнослужащие, а российское законодательство в принципе не предусматривает видеонаблюдение там, где голосуют военные и в медучреждениях. Видео с камеры в спортзале школы: она была установлена по программе безопасности. И какие-то сторонние люди получили к ней доступ и выкладывают в Сеть скриншоты.

«Налицо двойное нарушение: несанкционированный доступ к камере видеонаблюдения школы и выкладывание в Сеть персональной информации. Будем разбираться», - заявил Игорь Сопов. По его словам, сейчас на место выехали члены избирательной комиссии Псковской области.