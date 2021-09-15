Сбор клюквы разрешили в охраняемой зоне Полистовского заповедника Псковской области

С 15 сентября официально разрешили собирать клюкву на выделенных участках в охраняемой зоне Полистовского заповедника. Об этом сообщается в его официальной группе «ВКонтакте».

Сбор ягод в Локнянском районе возможен в ур. Усадьба, ур. Болтухино и ур. Язвы.

В Бежаницком районе сбор клюквы разрешен в ур. Несвино Полистовской волости.

Работники заповедника отмечают, что сбор клюквы и нахождение на территории заповедника без специального разрешения и без сопровождения сотрудника запрещены.

До 15 кг ягод на человека можно собирать на выделенных участках. Использовать комбайны и другие приспособления, травмирующие растительный покров, запрещено.

В случае пренебрежения запретом на виновного будет составлен протокол по статье 8.39 КоАП РФ. Нарушителю также придётся заплатить штраф от 3 до 4 тыс рублей.