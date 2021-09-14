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Общество

Более 13 млн рублей выделило правительство РФ на обновление библиотек Псковской области

14 сентября 2021 года, 13:36

Правительство РФ выделило Псковской области свыше 13 млн рублей на обновление библиотек в Дедовичском районе и Великих Луках. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Более 13 млн рублей выделило правительство РФ на обновление библиотек Псковской области

Дарья Хваткова

Соответствующее постановление о выделении средств из федерального бюджета на обновление библиотек и книжных фондов Псковской области подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

10 млн рублей региону выделено на модернизацию городской библиотеки имени А. Гайдара в Великих Луках и Дедовичской поселковой библиотеки по модельному стандарту. Еще свыше 3,3 млн рублей будут направлены на комплектование книжных фондов библиотек.

Ранее заявки Псковской области по модернизации данных учреждений выиграли в дополнительном конкурсе Министерства культуры РФ на предоставление финансирования. Кроме того, в середине августа губернатор региона Михаил Ведерников посетил первую сельскую библиотеку по модельному стандарту, которая располагается в деревне Полоное Порховского района.

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