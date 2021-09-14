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Общество / Коммуналка

Школы и детские сады Пскова начали подключать к отоплению

14 сентября 2021 года, 10:22

Школы и детские сады Пскова начали подключать к отоплению утром 14 сентября, сообщили «Псковской правде» в Псковских тепловых сетях.

Школы и детские сады Пскова начали подключать к отоплению

«Общей заявки на подключение отопления от управления образования администрации города пока не было, но практически все детские сады и школы прислали заявки самостоятельно», - отметили в теплоснабжающей организации.

На прошлой неделе уже запустили отопление в городской и областной больницах. Жилой фонд подключат по постановлению администрации Пскова.

Накануне вопрос о начале отопительного сезона в городе обсудили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и и. п. главы администрации города Борис Елкин.

Школы и детские сады Пскова начали подключать к отоплению

Фото пресс-службы администрации Псковской области

«Мы готовы подключаться. Школьные, дошкольные учреждения готовы, социальные объекты тоже. Проблем никаких не видим», — заявил руководитель городской администрации.

Глава региона поручил внимательно отслеживать поступающие обращения и подойти к вопросу подачи тепла в соцобъекты адресно.

Что касается начала отопительного сезона в жилом секторе, то, отметил Борис Елкин, оно будет зависеть от погодных условий. Он добавил, что сейчас идёт работа с управляющими компаниями по вопросам подготовки коммунальной инфраструктуры. 

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