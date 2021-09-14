Школы и детские сады Пскова начали подключать к отоплению утром 14 сентября, сообщили «Псковской правде» в Псковских тепловых сетях.

«Общей заявки на подключение отопления от управления образования администрации города пока не было, но практически все детские сады и школы прислали заявки самостоятельно», - отметили в теплоснабжающей организации.

На прошлой неделе уже запустили отопление в городской и областной больницах. Жилой фонд подключат по постановлению администрации Пскова.

Накануне вопрос о начале отопительного сезона в городе обсудили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и и. п. главы администрации города Борис Елкин.