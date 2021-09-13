19 классов в псковских школах закрыли на карантин из-за коронавируса

19 школьных классов были закрыты на карантин из-за коронавируса в городе Пскове. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко рассказала, что на дистанционное обучение обычно переводят классы, где выявлен хотя бы один болеющий коронавирусом.

По ОРВИ закрыт на карантин один класс в одной школе Пскова.

Шесть групп в детских садах города отправлены на изоляцию из-за коронавируса. По ОРВИ в дошкольных учреждениях карантина нет.