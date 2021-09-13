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Общество / Здоровье

19 классов в псковских школах закрыли на карантин из-за коронавируса

13 сентября 2021 года, 19:04

19 школьных классов были закрыты на карантин из-за коронавируса в городе Пскове. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко рассказала, что на дистанционное обучение обычно переводят классы, где выявлен хотя бы один болеющий коронавирусом.

По ОРВИ закрыт на карантин один класс в одной школе Пскова.

Шесть групп в детских садах города отправлены на изоляцию из-за коронавируса. По ОРВИ в дошкольных учреждениях карантина нет.

19 классов в псковских школах закрыли на карантин из-за коронавируса

Как сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук, за минувшую неделю в Псковской области коронавирусом заболели 106 детей и подростков.

Уровень заболеваемости данной категории граждан увеличился на 27 случаев (на 34,2%).

Доля детей и подростков в общей статистике заболеваемости выросла с 12,9% до 16,1%.

Осталось неизменным количество заболевших среди детей до одного года – 11. В возрасте от одного года до шести лет выявлено 32 случая.

Прирост заболеваемости в ясельных группах детских садов равен 11. За неделю заболело 32 человека (52%).

Среди учащихся младших и средних классов в возрасте 7-14 лет заболели 53 ребёнка (на 39,4% больше в сравнении с предыдущей неделей).

10 новых случаев выявлено среди подростков 15-17 лет (на предыдущей неделе – девять случаев).

Александр Нестерук заметил, что защитить детей от коронавируса сложнее, поскольку для них нет вакцины.

Санитарный врач Псковской области советует детям избегать массовых скоплений людей и использовать маски при передвижении на общественном транспорте. Мытье рук также остается важной частью профилактики заболевания.

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