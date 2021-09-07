Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковские предприниматели могут получить деньги в рамках соцконтракта

7 сентября 2021 года, 19:06

Псковские предприниматели могут получить деньги в рамках соцконтракта. Сумма, на которую они могут рассчитывать составляет 250 000 рублей, рассказала заместитель председателя комитета по социальной защите Псковской области Татьяна Николаева.

По ее словам, эти средства можно потратить на аренду помещения, покупку материалов или оборудования.

«Если для ведения бизнеса необходимо профобучение, то можно получить ещё 30 тысяч рублей на переквалификацию по лицензированной программе, - добавила спикер. - На выращивание пальм в Псковской области мы денег, конечно, не дадим, а вот на хозяйство по производству свеклы, картофеля — вполне».

Полученные 250 тысяч рублей возвращать не требуется. Перед тем как их получить придется пройти собеседование и защитить перед комиссией бизнес-план.

Чтобы заключить соцконтракт, нужно обратиться в соцзащиту по месту жительства, написать заявление, предоставить документы о составе семьи и доходах.

Консультацию можно получить очно или по телефону 29-99-98 (доб. 159).

Заголовок

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Федеральный эксперт похвалил городские власти Пскова за решение проблемы переходов у школ
Догазификация требуется в 168 населенных пунктах Псковской области
В Пыталово впервые состоится фестиваль «Мы живем на границе»
Рабочий погиб при падении с кровли здания в Великих Луках
Военный оркестр Министерства обороны РФ выступит в Псковском кремле
Более 100 жителей Псковской области будут участвовать в «Абилимпикс»
Псковский ЦУР будет сотрудничать с Туристским инфоцентром
Псковичка стала участницей нового сезона шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница»
55 километров дорог приняты после ремонта в Псковской области в этом году

Комментарии

Авторизация
No comments
Зубной дефицит

Общество / Здоровье
6 сентября 21:06

Зубной дефицит

Копия верна

Общество
3 сентября 16:59

Копия верна

Как изменится Троицкий мост в Пскове после реконструкции

Опасные перебои

Общество / Здоровье
3 сентября 16:01

Опасные перебои