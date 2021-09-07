Псковские предприниматели могут получить деньги в рамках соцконтракта. Сумма, на которую они могут рассчитывать составляет 250 000 рублей, рассказала заместитель председателя комитета по социальной защите Псковской области Татьяна Николаева.

По ее словам, эти средства можно потратить на аренду помещения, покупку материалов или оборудования.

«Если для ведения бизнеса необходимо профобучение, то можно получить ещё 30 тысяч рублей на переквалификацию по лицензированной программе, - добавила спикер. - На выращивание пальм в Псковской области мы денег, конечно, не дадим, а вот на хозяйство по производству свеклы, картофеля — вполне».

Полученные 250 тысяч рублей возвращать не требуется. Перед тем как их получить придется пройти собеседование и защитить перед комиссией бизнес-план.

Чтобы заключить соцконтракт, нужно обратиться в соцзащиту по месту жительства, написать заявление, предоставить документы о составе семьи и доходах.

Консультацию можно получить очно или по телефону 29-99-98 (доб. 159).