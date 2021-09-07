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Общество

Более 100 жителей Псковской области будут участвовать в «Абилимпикс»

7 сентября 2021 года, 16:02

114 участников уже зарегистрировались на конкурс по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Соревнование «Абилимпикс» стартует в регионе с 27 сентября. VI псковский чемпионат пройдет на 10 площадках по 15 различным компетенциям: «Администрирование баз данных», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Обработка текста», «Медицинский и социальный уход», «Столярное дело», «Малярное дело», «Слесарное дело», «Мебельщик», «Гончарное дело», «Бисероплетение», «Художественное вышивание», «Флористика», «Швея». В этом году конкурсанты впервые будут соревноваться в новых введённых в регионе компетенциях: «Экономика и бухгалтерский учет» и «Макетирование».

Участниками «Абилимпикс» станут жители региона от 14 до 65 лет из семи специальных общеобразовательных школ и школ-интернатов, шести организаций среднего профессионального образования, одного вуза и одного учреждения социального обслуживания.

В судействе будут задействованы 70 экспертов.

Помощь в рамках соревнования участникам с различными нозологиями будут оказывать студенты-волонтёры Псковского государственного университета.

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