Городской культурный центр Пскова отремонтируют к его 60-летию, которое будет отмечаться в ноябре. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области.

Ремонтные работы уже начались. На данный момент, как рассказала директор ГКЦ Елена Голубева, приведены в порядок помещения для проведения репетиций, идёт замена дверных проёмов в концертный зал, ремонтируются проходы на 2 и 3 этажи.

Снаружи проводится капитальный ремонт колоннады здания. После ремонта колонны будут с подсветкой. Также будет произведено расширение входной группы и перепланировка фойе.

«На ремонт администрация города выделила 9,8 млн рублей, ещё 4,5 млн рублей – из собственных средств культурного центра», - отметила Елена Голубева.

На сегодняшний день в Городском культурном центре работают 63 коллектива, в них занимаются 1 тыс. 400 человек.