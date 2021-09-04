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Общество

Денис Мацуев: Псковская публика очень чуткая

4 сентября 2021 года, 17:31

3 сентября в Зелёном театре Пскова состоялся большой концерт пианиста Дениса Мацуева. Своими впечатлениями исполнитель поделился с корреспондентом Псковского агентства информации.

«Псковская публика очень чуткая, она разбирается в разной музыке, в ней есть неповторимая русская душа, которая любит сентиментальность, лирическую и эмоциональную музыку. Мы здесь можем готовить любые программы. Псковская публика готова абсолютно к любому репертуару», – отметил Денис Мацуев.

Пианист поблагодарил причастных к возвращению фестиваля Crescendo в Псков. «Crescendo возвращается в любимый Псков, это огромное событие, огромное счастье для нас», – заключил он.

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