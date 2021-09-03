«Псковские новости» лидируют по индексу цитируемости

Канал «Псковские новости» лидирует по индексу цитируемости среди регионального Telegram-пространства, сообщают авторы обзора региональных Telegram-каналов по итогам августа.

Он опережает ближайшего конкурента – «Псковскую Ленту Новостей» – сразу на четыре пункта. В тройку самых цитируемых также вошла «Прикладная социопатия».

Индекс цитируемости — это интегральный показатель, свидетельствующий о востребованности контента. При этом ведущие информационные Telegram -каналы региона стремятся на федеральный уровень.

«Работа псковских телег с федеральной повесткой и востребованность их постов ведущими российскими Telegram-каналами важна для региона: она демонстрирует экспертные возможности Псковской области для участия в обсуждении общероссийской повестки» - подчеркнули авторы обзора.

Полностью с данными обзора можно ознакомиться здесь.