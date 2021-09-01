Около 2,7 тыс. человек поступили на первый курс ПсковГУ

Около 2 тысяч 700 человек поступили на первый курс Псковского государственного университета в текущем году. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, 1 сентября студенты различных направлений подготовки собрались в сквере у главного корпуса вуза, где их приветствовали вице-губернатор Нинель Салагаева и ректор ПсковГУ Наталья Ильина.
Нинель Салагаева отметила, что время учебы в университете — это самые интересные и яркие годы жизни, это начало большого пути.
«Свой уверенный шаг в этот новый учебный год в Псковской области сделают свыше четырех тысяч студентов-первокурсников, - сказала вице-губернатор. – Ещё два месяца назад вы была школьниками, а сегодня вы сделали первый шаг во взрослую жизнь»
Ректор ПсковГУ, в свою очередь, призвала первокурсников проявить себя в разных видах деятельности. Обращаясь к преподавателям, она пожелала сил дня новых свершений на благо вуза и региона.
Лучшие по результатам сдачи Единого государственного экзамена первокурсники получили студенческие билеты. Затем состоялась традиционная церемония удара в колокол, знаменующая первый звонок.
После торжественной части первокурсники отправились на интерактивные площадки, отвечающие за различные направления студенческой жизни – волонтерство, профсоюзная работа и так далее. Также студенты посетили учебные корпуса, познакомились с преподавателями и директорами институтов.
Вечером молодые люди смогут посмотреть кавер-концерт и поучаствовать в конкурсах.