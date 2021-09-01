Около 2,7 тыс. человек поступили на первый курс ПсковГУ

Около 2 тысяч 700 человек поступили на первый курс Псковского государственного университета в текущем году. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, 1 сентября студенты различных направлений подготовки собрались в сквере у главного корпуса вуза, где их приветствовали вице-губернатор Нинель Салагаева и ректор ПсковГУ Наталья Ильина.

Нинель Салагаева отметила, что время учебы в университете — это самые интересные и яркие годы жизни, это начало большого пути.

«Свой уверенный шаг в этот новый учебный год в Псковской области сделают свыше четырех тысяч студентов-первокурсников, - сказала вице-губернатор. – Ещё два месяца назад вы была школьниками, а сегодня вы сделали первый шаг во взрослую жизнь»

Ректор ПсковГУ, в свою очередь, призвала первокурсников проявить себя в разных видах деятельности. Обращаясь к преподавателям, она пожелала сил дня новых свершений на благо вуза и региона.