В Псковской области стартовала прививочная кампания против гриппа, сообщила главный врач Псковской городской поликлиники, депутат Псковской городской Думы Галина Невалённая в ходе пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 1 сентября.

Галина Невалённая подчеркнула, что вакцина от гриппа является сезонной. Она создается с учетом миграции и пейзажа вируса, который будет в этом году.

Главный врач рекомендовала псковичам прививаться вакциной «Совигрипп». Она содержит защиту от вируса гриппа А и В. По словам спикера, это основные штаммы, которые циркулируют.

«Вакцина не живая, создается она на куриных эмбрионах. В отличие от других вакцин, здесь есть противопоказание, связанное с непереносимостью куриного белка», - отметила Невалённая и добавила, что препарат не применяется при непереносимости или аллергической на куриный белок.

Вакцинация от гриппа начинается перед сезонным подъемом заболеваемости, чтобы иммунитет вырабатывался своевременно. Сделать прививку можно до января- февраля.

От гриппа применяется только одна доза. Прививаться могут и беременные, и дети. Временным медотводом могут быть обострения хронических заболеваний или ОРЗ.