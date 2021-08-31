В Бежаницком районе от коронавируса привиты 90% работников сферы образования

В Бежаницком районе первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 90% работников сферы образования. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи губернатора Псковской области Михаил Ведерников с главой муниципалитета Сергеем Михеевым, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Всего, по словам Михеева, вакцинировано более 30% населения от запланированного числа. Однако, по приоритетным направлениям — здравоохранению, образованию, культуре и органам исполнительной власти - удалось достигнуть необходимого показателя в 60% вакцинированных.
«Вакцинация идет непросто, для увеличения ее темпов с населением, в том числе с руководством предприятий, проводится индивидуальная работа. Что касается эпидобстановки, то она в районе стабильная», — отметил глава района и добавил, что правоохранительные органы регулярно проводят рейды в общественные места.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Также стороны обсудили готовность образовательных организаций к началу учебного периода.
Для подготовки школ к началу учебного годы было направлено 2,5 млн рублей из муниципального бюджета, рассказал Сергей Михеев и добавил, что средства потрачены на обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности, на неотложные инженерно-технических работы.
Приемочная комиссия допустила к работе все школы района. Кроме того, была проведена проверка качества дорог и подъездов к учреждениям, организовано заседание муниципальной межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения.
В настоящий момент прорабатываются вопросы, касающиеся горячего питания детей и подвоза школьников к местам обучения. Последней услугой пользуются около 340 детей.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Ещё одной темой рабочей встречи стала реализация в Бежаницком районе мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по направлению «Жилье и городская среда».
В частности, в муниципалитете завершилось благоустройство усадебного парка историко-культурного центра Философовых. Другой объект - сквер у железнодорожной станции – находится на заключительном этапе. На эти проекты было выделено более 5 млн рублей.
Сергей Михеев проинформировал, что по второму объекту к подрядчику применены санкции: он не соблюдал ряд договорных обязательств.
В заключение Михаил Ведерников обсудил с Сергеем Михеевым подготовку района к отопительному сезону, модернизацию дорожной инфраструктуры и приведение в порядок дворовых территорий.
«Район активно развивается. В целом вы имеете неплохие показатели», — заключил губернатор и выразил готовность в оказании поддержки муниципалитету в решении ключевых вопросов.