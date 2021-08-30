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Общество

Ушла из жизни себежский учитель Зоя Дорофеева

30 августа 2021 года, 22:43

29 августа ушла из жизни ветеран педагогического труда Зоя Григорьевна Дорофеева, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на газету «Призыв». Зоя Дорофеева скончалась на 79-м году жизни.


Ушла из жизни себежский учитель Зоя Дорофеева
Зоя Григорьевна Дорофеева
Фото газеты «Призыв»

Трудовой стаж Зои Григорьевны насчитывает не одно десятилетие кропотливого труда учителя. Сотни мальчишек и девчонок полюбили математику благодаря стараниям Зои Григорьевны. Много трудовых лет были посвящены Себежской основной общеобразовательной школе. Учитель с большой буквы, она дала отличные знания сотням благодарных учеников. Человек активной жизненной позиции, оптимист по характеру, пример трудолюбия и жизнелюбия, любящая мама и бабушка – такой она останется в памяти всех, кто её знал.

«Отдел образования, педагогическая общественность, выпускники скорбят в связи с невосполнимой утратой и выражают искренние слова соболезнования родным и близким З.Г. Дорофеевой. Память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах коллег, выпускников, друзей», - отмечает редакция газеты.

Отпевание Зои Григорьевны Дорофеевой состоится 31 августа 2021 года в храме Святой Троицы в 12-00.

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