Ушла из жизни себежский учитель Зоя Дорофеева

29 августа ушла из жизни ветеран педагогического труда Зоя Григорьевна Дорофеева, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на газету «Призыв». Зоя Дорофеева скончалась на 79-м году жизни.

Трудовой стаж Зои Григорьевны насчитывает не одно десятилетие кропотливого труда учителя. Сотни мальчишек и девчонок полюбили математику благодаря стараниям Зои Григорьевны. Много трудовых лет были посвящены Себежской основной общеобразовательной школе. Учитель с большой буквы, она дала отличные знания сотням благодарных учеников. Человек активной жизненной позиции, оптимист по характеру, пример трудолюбия и жизнелюбия, любящая мама и бабушка – такой она останется в памяти всех, кто её знал.

«Отдел образования, педагогическая общественность, выпускники скорбят в связи с невосполнимой утратой и выражают искренние слова соболезнования родным и близким З.Г. Дорофеевой. Память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах коллег, выпускников, друзей», - отмечает редакция газеты.

Отпевание Зои Григорьевны Дорофеевой состоится 31 августа 2021 года в храме Святой Троицы в 12-00.