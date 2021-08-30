Директор псковских Теплосетей о грядущем похолодании: Это надо просто как-то перетерпеть

«Это надо просто как-то пережить, перетерпеть», - заявил «Псковской правде» директор муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов, комментируя информацию о грядущем в регионе похолодании.

Отметим, что в начале сентября Северо-Запад накроют поля фронтальной облачности, сообщает центр «Фобос». В этот период будет дождливо и прохладно. В отдельных районах федерального округа ночью похолодает до 0…+5°, местами возможен первый мокрый снег.

«С технической точки зрения никакого смысла запускать отопление нет. Это технически невозможно», - пояснил руководитель Теплосетей.

Игорь Максимов добавил, что по имеющейся у него информации похолодание будет длиться только четыре дня: со второй половины 4 сентября и до 7 сентября. При этом среднесуточные температуры будут не ниже +10 градусов, а через четыре дня столбики термометров и вовсе поднимутся: температура прогнозируется от +17 до +20 градусов.

Тем не менее, возможность точечного запуска отопления он не исключает. «В детские сады и школы, например, мы сможем запустить отопление. Это не массовое подключение. Но это уже как власти решат», - заключил Игорь Максимов.

Он напомнил, что отопительный сезон официально начнется в Псковской области, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти суток будет ниже +8 градусов Цельсия.