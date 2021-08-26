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Политика

Предвыборную программу утвердили в псковском отделении «Единой России»

26 августа 2021 года, 17:19

Участники третьего этапа XXVII конференции Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» утвердили народную программу, с которой партия пойдёт на выборы в Псковское областное Собрание. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Так, в программу вошли пункты, направленные на повышение достатка семей, качества образования и здравоохранения, качества жизни населения, развитие социальной и дорожной инфраструктуры, экономическое развитие региона, газификацию, решение жилищных проблем граждан, развитие села, культуры и туризма, поддержку ТОСов и реализацию молодёжной политики.

Всего от жителей Псковской области поступило 57 тысяч предложений.

«Вместе мы должны сделать нашу область лучше и оправдать доверие избирателей. Конечно, для этого придётся немало поработать, но я искренне верю в нашу команду. Общими усилиями всех уровней власти, от депутатов городских и сельских поселений до региональной администрации, при поддержке наших сенаторов и депутатов Государственной Думы, единомышленников в правительстве и администрации президента мы способны найти решения даже самых застарелых проблем региона, которые десятилетиями признавались безнадёжными», – отметил губернатор Михаил Ведерников.

Партия намерена отчитываться о выполнении народной программы ежегодно. Кроме того, список будет пополняться. 

«Мы будем дополнять программу, люди смогут вносить туда свои предложения и после выборов», – подчеркнул депутат Госдумы Александр Козловский.

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