Михаил Ведерников обсудил с псковской молодежью вопросы трудоустройства

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пообщался с участниками межрегионального молодежного форума Северо-Западного федерального округа «Ладога». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, стороны обсудили вопросы трудоустройства псковской молодежи.

В течение пяти дней псковская делегация совместно с экспертами прорабатывала решения кейсов, которые могут быть реализованы на территории региона. В частности, молодые люди обсудили отток специалистов в крупные города. Руководитель делегации Псковской области, заместитель директора АНО «Центр молодежи и общественных инициатив» Алена Иванова рассказала, что участники форума разработали целый комплекс решений. Например, они предлагают выработать систему взаимодействия студентов с руководителями центров содействия трудоустройству выпускников и профильных органов исполнительной власти региона, а также создать единую информационную систему и оповещения заинтересованных граждан силами государственных структур, коммерческих объединений и волонтеров. Кроме того, ребята предлагают реализовать проект непрерывной практики и масштабировать его на все высшие, средние специальные и профессиональные учебные заведения региона. Это, по их мнению, упростит поиск кадров для предприятий и органов власти.

«В первую очередь нужно говорить о развитии в регионе профориентации со школьной скамьи. Например, у нас будет несколько экспериментальных медицинских классов. Но важно понимать, что и кванториумы — это тоже возможность для развития детей, а также путь получить конкретные знания и сориентироваться на дальнейшее трудоустройство», — подчеркнул глава региона. Кроме того, Михаил Ведерников предложит сформировать рынок востребованных вакансий. Это, по его мнению, позволит обучать студентов наиболее нужным в экономике региона специальностям. «Если эта система будет правильно выстроена, то будет противостоять оттоку молодежи в мегаполисы», — заключил губернатор и призвал участников форума к тесному взаимодействию с экспертами, органами исполнительной власти региона и муниципалитетов в этом вопросе.