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Общество

Михаил Ведерников обсудил с псковской молодежью вопросы трудоустройства

25 августа 2021 года, 20:10

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пообщался с участниками межрегионального молодежного форума Северо-Западного федерального округа «Ладога». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, стороны обсудили вопросы трудоустройства псковской молодежи.

Михаил Ведерников обсудил с псковской молодежью вопросы трудоустройства

Фото пресс-службы администрации Псковской области

В течение пяти дней псковская делегация совместно с экспертами прорабатывала решения кейсов, которые могут быть реализованы на территории региона. В частности, молодые люди обсудили отток специалистов в крупные города.

Руководитель делегации Псковской области, заместитель директора АНО «Центр молодежи и общественных инициатив» Алена Иванова рассказала, что участники форума разработали целый комплекс решений. Например, они предлагают выработать систему взаимодействия студентов с руководителями центров содействия трудоустройству выпускников и профильных органов исполнительной власти региона, а также создать единую информационную систему и оповещения заинтересованных граждан силами государственных структур, коммерческих объединений и волонтеров.

Кроме того, ребята предлагают реализовать проект непрерывной практики и масштабировать его на все высшие, средние специальные и профессиональные учебные заведения региона. Это, по их мнению, упростит поиск кадров для предприятий и органов власти.

Михаил Ведерников обсудил с псковской молодежью вопросы трудоустройства

Фото пресс-службы администрации Псковской области

«В первую очередь нужно говорить о развитии в регионе профориентации со школьной скамьи. Например, у нас будет несколько экспериментальных медицинских классов. Но важно понимать, что и кванториумы — это тоже возможность для развития детей, а также путь получить конкретные знания и сориентироваться на дальнейшее трудоустройство», — подчеркнул глава региона.

Кроме того, Михаил Ведерников предложит сформировать рынок востребованных вакансий. Это, по его мнению, позволит обучать студентов наиболее нужным в экономике региона специальностям.

«Если эта система будет правильно выстроена, то будет противостоять оттоку молодежи в мегаполисы», — заключил губернатор и призвал участников форума к тесному взаимодействию с экспертами, органами исполнительной власти региона и муниципалитетов в этом вопросе.

Михаил Ведерников обсудил с псковской молодежью вопросы трудоустройства

Фото пресс-службы администрации Псковской области

В рамках общения стороны затронули вопросы стабилизации рынка труда в области, выход экономики из теневого сектора, возможность участия самозанятых в государственных программах поддержки и грантовых конкурсах, а также добровольчество, развитие общественных пространств и спортивной инфраструктуры.

В завершение общения глава региона договорился с участниками форума о проведении расширенного совместного семинара, где молодежь поделятся лучшими практиками, собранными на форуме.

Межрегиональный молодежный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога» проводится в тринадцатый раз. Из Псковской области на мероприятие отправились студенты вузов, члены профсоюзных и студенческих объединений, активисты молодежных общественных организаций, представители молодежного движения духовенства.

Организаторы форума – комитет по молодежной политике Ленинградской области и Федеральное агентство по делам молодежи. Форум «Ладога» является частью Всероссийской форумной кампании Росмолодежи.

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