Скончалась начальник оперативного отдела Псковской станции скорой помощи Елена Адамович

Комитет по здравоохранению Псковской области выражает глубокие соболезнования близким, друзьям и коллегам Елены Георгиевны Адамович, скончавшейся в Пскове 25 августа.

Елена Георгиевна после окончания Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова в 1996 году и интернатуры по специальности «Анестезиология-реаниматология» работала врачом-анестезиологом-реаниматологом в Псковской областной больнице, затем в Детской областной больнице.

С 2009 года пришла работать на Псковскую станцию скорой медицинской помощи заместителем главного врача по организационно-методической работе, а с 2013 года была назначена начальником оперативного отдела. Как главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Комитета по здравоохранению Псковской области активно развивала службу скорой помощи области, умело подбирала и готовила кадры, оперативно решала вопросы организации неотложной и экстренной помощи гражданам.

За многолетний добросовестный труд неоднократно награждалась почетными грамотами и благодарностями Комитета по здравоохранению Псковской области, администрации области.

Многие годы талантливый организатор, высококвалифицированный специалист, чуткий и отзывчивый человек, Елена Георгиевна отдавала все свои силы совершенствованию и модернизации службы скорой помощи области, заслужила искреннее уважение коллег и пациентов.

Комитет по здравоохранению Псковской области, медицинская общественность, коллеги не забудут большой вклад Елены Георгиевны в развитие здравоохранения области. Светлая память о ней навсегда сохранится в сердцах сотрудников комитета и всех медицинских работников области.