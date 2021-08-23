5,6 млн рублей получит Псковская область на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации

5,6 млн рублей получит Псковская область по результатам конкурса субъектов РФ на софинансирование мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в рамках госпрограммы «Реализация государственной национальной политики», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Соответствующее решение было принято во время заседания конкурсной комиссии Федерального агентства по делам национальностей.

Средства выделят из федерального бюджета в 2022 году. Они предусмотрены на софинансирование расходов областного бюджета для предоставления субсидий социально ориентированным НКО на реализацию проектов, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации.

Кроме того, субсидии будут предоставлены псковским СМИ для реализации медиапроектов, содействующих укреплению гражданского единства, гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений.

Часть средств запланирована для проведения традиционных фестивалей: международного фольклорного фестиваля имени Ольги Сергеевой, международного этнокультурного фестиваля сето «Сетомаа. Семейные встречи», а также международной встречи ветеранов Великой Отечественной войны, партизанского движения, молодежи, общественности России, Республики Белорусь, Латвии на Кургане Дружбы.