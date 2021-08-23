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Общество

5,6 млн рублей получит Псковская область на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации

23 августа 2021 года, 17:56

5,6 млн рублей получит Псковская область по результатам конкурса субъектов РФ на софинансирование мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в рамках госпрограммы «Реализация государственной национальной политики», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Соответствующее решение было принято во время заседания конкурсной комиссии Федерального агентства по делам национальностей.

Средства выделят из федерального бюджета в 2022 году. Они предусмотрены на софинансирование расходов областного бюджета для предоставления субсидий социально ориентированным НКО на реализацию проектов, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации.

Кроме того, субсидии будут предоставлены псковским СМИ для реализации медиапроектов, содействующих укреплению гражданского единства, гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений.

Часть средств запланирована для проведения традиционных фестивалей: международного фольклорного фестиваля имени Ольги Сергеевой, международного этнокультурного фестиваля сето «Сетомаа. Семейные встречи», а также международной встречи ветеранов Великой Отечественной войны, партизанского движения, молодежи, общественности России, Республики Белорусь, Латвии на Кургане Дружбы.

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