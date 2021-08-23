Валентина Матвиенко поздравила жителей Псковской области с Днём образования региона

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко поздравила жителей и руководство Псковской области с 77-летием со дня образования региона. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Псковская земля известна выдающимся ратным прошлым и богатейшим, имеющим непреходящее культурно-историческое значение, наследием», - отметила Валентина Матвиенко и напомнила, что регион является единственным в России, где находятся сразу два «Города воинской славы»: за стойкость и мужество, проявленные их защитниками в борьбе за свободу и независимость Отечества, почетного звания Российской Федерации удостоены Псков и Великие Луки.

Архитектурные объекты, памятники культового зодчества и монументальные фортификационные сооружения, расположенные на территории Псковской области, являются гордостью и достоянием российского народа, подчеркнула спикер Совета Федерации.

Кроме того, она отметила индустриальный потенциал и географическое положение, которые способствуют динамичному развитию ключевых отраслей промышленного и агропромышленного комплексов. В Псковской области, по словам Матвиенко, эффективно работают механизмы поддержки предпринимательства, привлекаются инвестиции.

В послании Председатель Совета Федерации ФС РФ также отметила работу органов государственной власти региона в вопросе модернизации социальной инфраструктуры. А в завершение Валентина Матвиенко выразила уверенность, что жители Псковской области будут способствовать ее процветанию, сохранять и приумножать славные традиции.

Псковская область образована Указом Президиума Верховного Совета СССР 23 августа 1944 года, через месяц после освобождения территории от фашистской оккупации. Дата 23 августа 1944 года связана с созданием субъекта РФ как территориальной единицы, однако история Псковской земли началась с 903 года.