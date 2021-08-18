Музей Арктики и Антарктики планируется открыть в Пскове в следующем году

Выставка «По Ледовитому морю: вчера и сегодня», приуроченная к Дню географа, открылась в Псковском государственном университете 18 августа. Её экспозиция посвящена исследованию арктического региона - как историческому, так и современному этапу. Для полного погружения в атмосферу создатели использовали аудиовидеоаппаратуру: посетителям продемонстрировали фильм о первом в истории арктическом кругосветном путешествии экипажа яхты «Петр I».

Проект разработан по инициативе Псковского регионального отделения всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» при поддержке всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» в рамках гранта «Научно-методическое обеспечение и создание единого образовательного пространства для жителей Псковской области».

Экспозиция будет открыта в ПсковГУ до 1 сентября, далее она переместится на улицу Некрасова, 24. В связи с эпидемиологической ситуацией количество посетителей ограничено, предупредили организаторы.