Музей Арктики и Антарктики планируется открыть в Пскове в следующем году, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе посещения выставки «По Ледовитому морю: вчера и сегодня», пишет Псковское агентство информации.
Музей Арктики и Антарктики планируется открыть в Пскове в следующем году, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе посещения выставки «По Ледовитому морю: вчера и сегодня», пишет Псковское агентство информации.
«С этой выставки можно начинать отсчет процесса создания музея, который должен полноценно заработать в следующем году», - сказал глава региона.
Кроме того, Михаил Ведерников предложил показать выставку в районах области. «Эти замечательные фотографии будут выставлены на открытых экспозиционных площадках Пскова, и мы сделаем так, чтобы жители каждого района смогли увидеть эти фантастические фотографии, прикоснуться к тайне крайнего Севера», - подчеркнул он.
Выставка «По Ледовитому морю: вчера и сегодня», приуроченная к Дню географа, открылась в Псковском государственном университете 18 августа. Её экспозиция посвящена исследованию арктического региона - как историческому, так и современному этапу. Для полного погружения в атмосферу создатели использовали аудиовидеоаппаратуру: посетителям продемонстрировали фильм о первом в истории арктическом кругосветном путешествии экипажа яхты «Петр I».
Проект разработан по инициативе Псковского регионального отделения всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» при поддержке всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» в рамках гранта «Научно-методическое обеспечение и создание единого образовательного пространства для жителей Псковской области».
Экспозиция будет открыта в ПсковГУ до 1 сентября, далее она переместится на улицу Некрасова, 24. В связи с эпидемиологической ситуацией количество посетителей ограничено, предупредили организаторы.