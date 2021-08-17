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Общество

Организовать расчистку ливневой канализации в Пскове поручил Михаил Ведерников

17 августа 2021 года, 20:32

Организовать расчистку ливневой канализации в Пскове поручил Михаил Ведерников. Как сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, состоялась встреча главы Псковской области Михаила Ведерникова и и.п. главы администрации Пскова Борисом Елкиным.

На встрече обсуждали подтоплений улиц Пскова по время сильных дождей.

Борис Елкин отметил, что ливневую канализацию будут делать либо отдельным госконтрактом, либо в рамках реконструкции и капитального ремонта дорог. По его словам, там где она была заменена во время ремонта дорог проблем не возникло.

Речь зашла и об организации расчистки ливневой канализации. Михаил Ведерников поручил заниматься ее расчисткой не только во время подтоплений, но и проверять их состояние до начала дождей.

Борис Елкин отметил, что техники для подобных работ не хватает, но она будет приобретена, средства на ее покупку заложены. 

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