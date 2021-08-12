Великие Суки, Новый Опель, Опухлики: Яндекс исследовал псковские топонимы

Аналитики «Яндекс.Карт» провели масштабное исследование топонимов, выявив самые редкие, самые распространённые, а также самые смешные названия, в числе которых оказались и псковские.
Аналитики «Яндекс.Карт» провели масштабное исследование топонимов, выявив самые редкие, самые распространённые, а также самые смешные названия, в числе которых оказались и псковские.
Всего были изучены около 160 тысяч населённых пунктов. Оказалось, что на карте России имеются 333 Александровки, 280 Ивановок и 272 Михайловки, 252 Каменки, 241 Никольское, 239 Николаевок, 234 Берёзовки, 217 Сосновок, 204 населённых пункта с названием Первомайский и 199 — Заречье. В Псковской области из ТОП-10 самых распространённых названий не встречаются только Михайловка, Николаевка и Первомайский.
Также исследование выявило 65 тысяч названий, которые использованы только один раз. Из псковских топонимов в этот список попали, например, такие: Великие Суки, Опухлики, Мда.
В отдельную группу аналитики собрали названия, по которым сразу понятно, что «это какое-то место, где живут люди». Речь идёт о последовательности букв в конце слова. Тройку самым популярных окончаний составили -ово (25 тыс. 839 названий), -ино (16 тыс. 249), -вка (14 тыс. 345). В этой части исследования упоминаются такие псковские деревни как Дурневка, Райская, Сучкино.
Новый Опель и Нижний Гусинец из Псковской области стали примерами в разделе, посвящённом наиболее часто встречающимся словам в названиях населённых пунктов. В ТОП-10 таких слов вошли большой, новый, малый, красный, верхний, нижний, старый, горка, гора, поляна.
Кроме того, в процессе изучения названий населённых пунктов аналитики заметили, что некоторые из них образуют интересные пары и объединили их в маршруты на «Яндекс. Картах». Так, псковские Опухлики связали с Пивком в Тверской области, Лютые Болота - с Теплынькой в Новгородской области, Дно — с Успехом в Башкортостане, Мда — с населённым пунктом Ура в Ярославской области.