Великие Суки, Новый Опель, Опухлики: Яндекс исследовал псковские топонимы

Аналитики «Яндекс.Карт» провели масштабное исследование топонимов , выявив самые редкие, самые распространённые, а также самые смешные названия, в числе которых оказались и псковские.

Всего были изучены около 160 тысяч населённых пунктов. Оказалось, что на карте России имеются 333 Александровки, 280 Ивановок и 272 Михайловки, 252 Каменки, 241 Никольское, 239 Николаевок, 234 Берёзовки, 217 Сосновок, 204 населённых пункта с названием Первомайский и 199 — Заречье. В Псковской области из ТОП-10 самых распространённых названий не встречаются только Михайловка, Николаевка и Первомайский.

Также исследование выявило 65 тысяч названий, которые использованы только один раз. Из псковских топонимов в этот список попали, например, такие: Великие Суки, Опухлики, Мда.