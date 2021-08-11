Около 70 нарушений противовирусных ограничений выявляется в Псковской области еженедельно. Речь об этом шла в ходе рабочей встречи губернатора Михаила Ведерникова с руководителем комитета по региональному контролю и надзору Татьяной Смирновой, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

По словам Татьяны Смирновой, в контрольной работе задействованы 13 органов исполнительной власти и 6 подразделений аппарата администрации региона. За два летних месяца – июнь и июль – специалисты увеличили количество рейдов до 200 в неделю. При этом полиция принимает участие в трети всех мероприятий. Протоколы об административном правонарушении составляются на 30 нарушителей противовирусных ограничений. Кроме того, еженедельно выписываются штрафы 4-м юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, отметила глава профильного комитета и добавила, что с мая, когда не было привлечено ни одного юридического лица, в этой работе наблюдается устойчивая положительная динамика.