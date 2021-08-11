Около 70 нарушений противовирусных ограничений выявляется в Псковской области еженедельно. Речь об этом шла в ходе рабочей встречи губернатора Михаила Ведерникова с руководителем комитета по региональному контролю и надзору Татьяной Смирновой, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
По словам Татьяны Смирновой, в контрольной работе задействованы 13 органов исполнительной власти и 6 подразделений аппарата администрации региона. За два летних месяца – июнь и июль – специалисты увеличили количество рейдов до 200 в неделю. При этом полиция принимает участие в трети всех мероприятий.
Протоколы об административном правонарушении составляются на 30 нарушителей противовирусных ограничений. Кроме того, еженедельно выписываются штрафы 4-м юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, отметила глава профильного комитета и добавила, что с мая, когда не было привлечено ни одного юридического лица, в этой работе наблюдается устойчивая положительная динамика.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Татьяна Смирнова высоко оценила работу региональных комитетов по туризму, культуре, экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области в части проведения рейдов. Комитет по транспорту и дорожному хозяйству не исполнил поручение губернатора: ему не удалось кратно увеличить количество контрольных мероприятий. Комитет проводит около 35 проверок в неделю, подчеркнула Смирнова.
Михаил Ведерников напомнил, что летом в регионе проживает в три раза больше людей, что увеличивает риски заражения COVID-19, в том числе новыми штаммами. В связи с этим губернатор поручил взять на особый контроль соблюдение противовирусных ограничений в торговых центрах и на транспорте.
Глава региона подчеркнул, что рейды должны способствовать дальнейшему снижению заболеваемости. Положительная динамика, по его словам, позволит снять очередной пакет ограничительных мер.