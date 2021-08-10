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Общество

Псковский памятник «Александр Невский с дружиной» будет виден в Эстонии

10 августа 2021 года, 17:01

Предполагается, что мемориальный комплекс «Александр Невский с дружиной» у деревни Самолва в Гдовском районе будет виден в Эстонии. Как передает Псковское агентство информации с выездного совещания на берегу Чудского озера, высота памятника составит около 30 метров.

Псковский памятник «Александр Невский с дружиной» будет виден в Эстонии

Фото Псковского агентства информации
Псковский памятник «Александр Невский с дружиной» будет виден в Эстонии

Фото Псковского агентства информации

Монтаж монумента начнется уже со следующей недели, рассказал руководитель Псковского регионального отделения РВИО Александр Серавин. Работы, по его словам, планируется сдать в срок - через месяц.

«Памятник будет уникальным. По задумке автора, дружина Александра Невского возвращается с победой с битвы домой. В отличии от монумента князю на Соколихе под Псковом, который представляет собой стилизацию, в мемориале в Самолве будет множество мелких деталей. Каждая из них максимально выверена экспертами для сохранения достоверности», - добавил Александр Серавин.

В совещании приняли участие член Центрального Совета Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко, первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, руководитель Псковского регионального отделения РВИО Александр Серавин, глава Гдовского района Юрий Павлов, директор Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Александр Голышев и директор национального парка «Себежский» Надежда Подоплекина.

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