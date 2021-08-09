Археологи ищут в Псковской области древний город Ярослава Мудрого

Археологическая экспедиция Института истории материальной культуры Российской Академии наук ищет в Усвятском районе древний город Ярослава Мудрого «Въсвячь». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.
Археологическая экспедиция Института истории материальной культуры Российской Академии наук ищет в Усвятском районе древний город Ярослава Мудрого «Въсвячь». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.
Работы ведутся по гранту Российского фонда фундаментальных исследований «Усвят: древнерусский город на Новгородско-Полоцком пограничье». В раскопках участвуют студенты вузов Санкт-Петербурга, Москвы и Белоруссии. Они хотят найти деревянно-земляную древнерусскую крепость моложе 1021 года - год первого летописного упоминания Усвят.
В настоящее время группа завершила подготовительные работы и приступила к археологическим изысканиям. Впервые специалисты будут исследовать влажный средневековый культурный слой, в котором сохранилась органика.
«Эта работа отлична от ранее проводимой тем, что в этом слое можно обнаружить предметы из дерева, кожи и бересты», — отметил руководитель группы исследователей, старший научный сотрудник отдела славяно-финской археологии, кандидат исторических наук Иван Еремеев.
На Юрьевых горах уже проводились экспедиции. Археологи исследовали культурный слой XII-XIII века и нашли неукрепленную крепость со средневековым языческим могильником. На другом раскопе был открыт христианский могильник – жальник. Находка может являться частью городского некрополя Усвята XIII века.
Результаты прошлых экспедиций можно увидеть на фотовыставке, которая открылась в Усвятском доме культуры и будет работать до конца августа. Мероприятие приурочено к 1000-летию поселка.