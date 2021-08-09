Единовременные выплаты предоставят педагогам и воспитателям в Псковской области к 1 сентября

Единовременные выплаты предоставят педагогам и работникам детских садов в Псковской области. Речь об этом шла в ходе совещания губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с профильными специалистами, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Глава региона отметил, что педагогам и работникам детских садов выплатят до 1 сентября по 2,5 тыс. рублей. На эти цели из областного бюджета выделено 22 млн рублей.

Руководитель комитета по образованию Андрей Ермаков отметил плановый рост заработных плат. В частности, уровень дохода работников дошкольного образования вырос по сравнению с прошлым годом на 21,5%, учителей — на 18,3%, сотрудников учреждений дополнительного образования - на 10%, мастеров производственного обучения - на 7,8%.

Председатель Псковской областной организации профсоюза работников образования и науки РФ Наталья Горбачева, в свою очередь, напомнила про бесплатный подвоз к рабочему месту, контроль соответствия условий труда, конкурс среди молодых специалистов, грантовую поддержку учителей и присвоение званий «Заслуженный педагогический работник Псковской области». «Комплекс мер колоссальный», — сказала Наталья Горбачева и поблагодарила администрацию региона за расширение социального пакета педагогов.

Отдельную признательность она выразила за программу оздоровления учителей: сто педагогов смогут отдохнуть в областных санаториях уже в этом году - в августе и в период осенних каникул. Средства программы, не использованные в этом году, будут перенесены по решению губернатора на 2022 год.