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Общество

Сменился начальник Псковской таможни

6 августа 2021 года, 13:11

В Псковской таможне сменился руководитель. На эту должность с 6 августа назначен генерал-майор таможенной службы Игорь Ерошин, сообщили «Псковской правде» в Северо-Западном таможенном управлении.

Сменился начальник Псковской таможни
Игорь Ерошин
Фото с сайта Центрального таможенного управления

Возглавлявший Псковскую таможню с февраля 2020 года генерал-майор Сергей Дьячков приказом Федеральной таможенной службы назначен начальником Астраханской таможни.

Игорь Иванович Ерошин  родился 12 января  1970 года в Москве, окончил Московский энергетический  институт по специальности «инженер-теплоэнергетик» и Российский  государственный аграрный заочный университет  с присвоением квалификации «экономист-менеджер». 

С 1994 года работает в таможенных органах. Начинал службу в должности инспектора Московской региональной таможни, затем занимал различные должности в Московской автогрузовой, Московской Западной и   Московской  таможнях. С мая 2010 года возглавлял Калужскую таможню, с ноября 2017 года -  Брянскую.

Сменился начальник Псковской таможни
Сергей Дьячков
Фото пресс-службы Псковской таможни

Сергей Дьячков родился в 1968 году в Архангельске, окончил исторический факультет Поморского государственного педагогического университета имени М. В. Ломоносова и факультет таможенного дела Российской таможенной академии. С 1993 года служит в таможенных органах. До приезда в Псковскую область шесть лет руководил Архангельской таможней.

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