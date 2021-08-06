Сменился начальник Псковской таможни

В Псковской таможне сменился руководитель. На эту должность с 6 августа назначен генерал-майор таможенной службы Игорь Ерошин, сообщили «Псковской правде» в Северо-Западном таможенном управлении.

Возглавлявший Псковскую таможню с февраля 2020 года генерал-майор Сергей Дьячков приказом Федеральной таможенной службы назначен начальником Астраханской таможни. Игорь Иванович Ерошин родился 12 января 1970 года в Москве, окончил Московский энергетический институт по специальности «инженер-теплоэнергетик» и Российский государственный аграрный заочный университет с присвоением квалификации «экономист-менеджер». С 1994 года работает в таможенных органах. Начинал службу в должности инспектора Московской региональной таможни, затем занимал различные должности в Московской автогрузовой, Московской Западной и Московской таможнях. С мая 2010 года возглавлял Калужскую таможню, с ноября 2017 года - Брянскую.