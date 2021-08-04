Михаил Ведерников проконтролировал строительство Социального городка

4 августа губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил строительную площадку Социального городка в деревне Борисовичи Псковского района, сообщает Псковское агентство информации.
4 августа губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил строительную площадку Социального городка в деревне Борисовичи Псковского района, сообщает Псковское агентство информации.
Заместитель губернатора Василий Осипов рассказал, что рабочие выявили при строительстве множество инженерных проблем, однако, их уже согласовали. На заднем дворе, например, началась подготовка теплотрассы. Её необходимо привести в порядок.
Михаил Ведерников, в свою очередь, обратил внимание на оплату труда. Он подчеркнул, что все обещания, которые были даны подрядчикам, должны быть выполнены. «Чтобы сотрудники понимали, что с ними рассчитаются и обманывать не будут», - сказал губернатор и поручил сделать все возможное, чтобы денежные средства для финансирования строительства были «перекинуты» на этот год.
Участники совещания в очередной раз выделили главные проблемы: работы на объекте идут медленно и количества рабочих не хватает.
Ранее сообщалось, что часть строительно-монтажных работ возьмут на себя дополнительные субподрядные организации. В частности, достигнуты договоренности по монтажу систем канализации, водоснабжения и отопления, прокладке внутренних электросетей, а также слаботочных систем.
Социальный городок возводится в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» направления «Демография».