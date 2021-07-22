Творческий конкурс «Псков-любовь» объявили организаторы кинофестиваля «Западные ворота»

Творческий конкурс «Псков-любовь» объявили организаторы Международного кинофестиваля «Западные ворота». О его проведении на церемонии открытия фестиваля 22 июля в Пскове генеральный продюсер мероприятия Эдуард Пичугин, передаёт корреспондент «Псковской правды».

«Мы подумали о том, что надо создать, что-то новое, которое должно объединить не только Псков, а гораздо больше людей, и жителей не только нашей страны, а тех, кто когда-то побывал в Пскове, кто сегодня благодаря международному фестивалю узнал о Пскове, кто захочет побывать в Пскове», - отметил Эдуард Пичугин.

Он подчеркнул, что самым ярким самовыражением может быть творчество. «Из чего состоит фильм? Фильм начинается с истории, со сценария, который в дальнейшем экранизируется, и, конечно же, пишется музыка, пишутся стихи и песни», - сказал продюсер. В этой связи и у конкурса «Псков-любовь» будет три составляющих: номинация «текст», в котором нужно представлять историю любви, номинация «видео» для признаний в любви и номинация «песня» для песен о любви к Пскову.

Эдуард Пичугин выразил надежду на то, что благодаря творчеству участников конкурса удастся создать что-то новое, возможно, новый фильм.

Конкурс стартовал 22 июля, заявки на него будут принимать до 27 августа, Дня кино России. «А результаты, я надеюсь, мы увидим в следующем году в виде уже готовых кинопроектов», - заключил продюсер фестиваля.

Более подробную информацию о конкурсе можно будет получить на официальных страницах «Западных ворот» в социальных сетях.