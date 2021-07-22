Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Творческий конкурс «Псков-любовь» объявили организаторы кинофестиваля «Западные ворота»

22 июля 2021 года, 20:31

Творческий конкурс «Псков-любовь» объявили организаторы Международного кинофестиваля «Западные ворота». О его проведении на церемонии открытия фестиваля 22 июля в Пскове генеральный продюсер мероприятия Эдуард Пичугин, передаёт корреспондент «Псковской правды».

«Мы подумали о том, что надо создать, что-то новое, которое должно объединить не только Псков, а гораздо больше людей, и жителей не только нашей страны, а тех, кто когда-то побывал в Пскове, кто сегодня благодаря международному фестивалю узнал о Пскове, кто захочет побывать в Пскове», - отметил Эдуард Пичугин.

Он подчеркнул, что самым ярким самовыражением может быть творчество. «Из чего состоит фильм? Фильм начинается с истории, со сценария, который в дальнейшем экранизируется, и, конечно же, пишется музыка, пишутся стихи и песни», - сказал продюсер. В этой связи и у конкурса «Псков-любовь» будет три составляющих: номинация «текст», в котором нужно представлять историю любви, номинация «видео» для признаний в любви и номинация «песня» для песен о любви к Пскову.

Эдуард Пичугин выразил надежду на то, что благодаря творчеству участников конкурса удастся создать что-то новое, возможно, новый фильм.

Конкурс стартовал 22 июля, заявки на него будут принимать до 27 августа, Дня кино России. «А результаты, я надеюсь, мы увидим в следующем году в виде уже готовых кинопроектов», - заключил продюсер фестиваля.

Более подробную информацию о конкурсе можно будет получить на официальных страницах «Западных ворот» в социальных сетях. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Новый арт-объект появился в Пскове к Дню города
Кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове официально открыт
Идут последние приготовления к церемонии открытия кинофестиваля «Западные ворота»
Псковские и калининградские профсоюзы договорились о взаимной поддержке
Эдуард Пичугин: Кинотеатры не умрут
У стен Мирожского монастыря в Пскове обнаружили останки воина XVII века
Получить автомобиль смогут 10 многодетных семей Псковской области
Билеты на Лазерное шоу в Пскове можно получить в обмен на апрельские пригласительные
Псковские информационные системы перейдут на платформу «Гостех»

Комментарии

Авторизация
No comments
Программа II Международного кинофестиваля «Западные ворота»

Культура / Фестиваль
22 июля 14:12

Программа II Международного кинофестиваля «Западные ворота»
Фрески Анастасиевской часовни в Пскове очищают от копоти

Культура / Наследие
5 июля 13:00

Фрески Анастасиевской часовни в Пскове очищают от копоти
Пять с плюсом

Культура
23 июня 18:25

Пять с плюсом

В Псков с гастролями приехал Астраханский драматический театр