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Общество / Здоровье

Сроки обязательной вакцинации для отдельных групп жителей Псковской области могут быть пересмотрены

28 июля 2021 года, 10:21

В Псковской области могут быть снова пересмотрены сроки обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в  Instagram. Он отметил, что текущая динамика поставок не позволяет тем, кто по решению Роспотребнадзора должен обязательно пройти вакцинацию, сделать в срок первую прививку.

Ранее срок получения первого компонента вакцины уже был смещён с 23 на 30 июля.

В настоящее время первым компонентом вакцины от коронавируса в Псковской области привит 130 тыс. 131 человек, вторым — 89 тыс. 456. За минувшие сутки, 27 июля, первую прививку получил 3 тыс. 31 житель региона, вторую - 2 тыс. 268.

Запасы поступившей в регион вакцины использованы на 90,7%. 

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