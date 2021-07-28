Сроки обязательной вакцинации для отдельных групп жителей Псковской области могут быть пересмотрены

В Псковской области могут быть снова пересмотрены сроки обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram. Он отметил, что текущая динамика поставок не позволяет тем, кто по решению Роспотребнадзора должен обязательно пройти вакцинацию, сделать в срок первую прививку.

Ранее срок получения первого компонента вакцины уже был смещён с 23 на 30 июля.

В настоящее время первым компонентом вакцины от коронавируса в Псковской области привит 130 тыс. 131 человек, вторым — 89 тыс. 456. За минувшие сутки, 27 июля, первую прививку получил 3 тыс. 31 житель региона, вторую - 2 тыс. 268.

Запасы поступившей в регион вакцины использованы на 90,7%.