Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Срок прохождения первого этапа обязательной вакцинации в Псковской области перенесен

16 июля 2021 года, 19:53

Срок прохождения первого этапа обязательной вакцинации для категорий, установленных Роспотребнадзором Псковской области, перенесен с 23 на 30 июля, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Записывайтесь уже сегодня», - отметил глава региона.

Согласно постановлению Роспотребнадзора, в Псковской области введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан. Обязательной вакцинации подлежат сотрудники сферы торговли, салонов красоты, соляриев, бань, фитнес-центров, бассейнов, работники прачечных, химчисток, сферы общественного питания, финансовых организаций, МФЦ, общественного транспорта, такси.

Вакцинироваться обязаны и государственные гражданские служащие, замещающие должности государственной гражданской службы Псковской области, муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы, работники органов власти Псковской области и подведомственных им организаций. В коллективах должны быть привиты не менее 60% от общей численности сотрудников.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Карантин по АЧС введен в одной из деревень Струго-Красненского района
Возможности для привлечения молодежи в Псковскую область обсудили губернатор и представитель президента РФ
Эксперт: Увеличение количества дней при голосовании – это удобно
Псковская область лидирует по числу заявок в Фонд ЖКХ на модернизацию коммунальной инфраструктуры
Ивлеева: Великие Луки — звучит великолепно
Маковский: Увеличение количество дней голосования не сказывается на качестве
Удобным для избирателей считает трёхдневное голосование Валентина Понизовская
Снова грозы надвигаются на Псковскую область
Услуги по изготовлению агитационных материалов предлагает ООО «Русская реклама»

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
День без воды

Общество
16 июля 14:54

День без воды

Как псковские бассейны, фитнес-клубы и рестораны будут работать в период отключения водоснабжения
Горло под угрозой

Общество
16 июля 13:09

Горло под угрозой
Может выйти боком

Общество / Здоровье
15 июля 10:36

Может выйти боком

Что может быть причиной болей в правом боку?