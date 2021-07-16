Срок прохождения первого этапа обязательной вакцинации в Псковской области перенесен

Срок прохождения первого этапа обязательной вакцинации для категорий, установленных Роспотребнадзором Псковской области, перенесен с 23 на 30 июля, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Записывайтесь уже сегодня», - отметил глава региона.

Согласно постановлению Роспотребнадзора, в Псковской области введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан. Обязательной вакцинации подлежат сотрудники сферы торговли, салонов красоты, соляриев, бань, фитнес-центров, бассейнов, работники прачечных, химчисток, сферы общественного питания, финансовых организаций, МФЦ, общественного транспорта, такси.



Вакцинироваться обязаны и государственные гражданские служащие, замещающие должности государственной гражданской службы Псковской области, муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы, работники органов власти Псковской области и подведомственных им организаций. В коллективах должны быть привиты не менее 60% от общей численности сотрудников.